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Дегустационный центр российского виноделия «Главвино» открылся на ВДНХ

В павильоне № 510 «Главконсерв» на ВДНХ открылся дегустационный центр российского виноделия «Главвино». Об этом в субботу, 20 мая, сообщил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

Дегустационный центр российского виноделия «Главвино» открылся на ВДНХ
© Вечерняя Москва

— Теперь на ВДНХ вновь можно узнавать о достижениях российских виноделов и развитии отрасли. Флагманской площадкой станет дегустационный центр российского виноделия «Главвино», который открылся в обновленном павильоне № 510, — сказал он.

Помимо дегустационных комнат, гости вскоре смогут посетить музейно-экспозиционную часть: лекции-дегустации, мастер-классы, кинопоказы и винные ужины, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Павильон «Макет Москвы» на Выставке достижений народного хозяйства в субботу, 20 мая, присоединится к акции «Ночь музеев». В нем подготовили специальную экскурсионную программу.

Более трех лет назад на ВДНХ открыли первый в Москве музейно-выставочный комплекс истории государственной службы во Дворце госуслуг. За это время в нем побывали почти 250 тысяч жителей столицы, а более 110 тысяч человек сделали в нем именные сувенирные документы и фотографии.

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