Дегустационный центр российского виноделия «Главвино» открылся на ВДНХ

— Теперь на ВДНХ вновь можно узнавать о достижениях российских виноделов и развитии отрасли. Флагманской площадкой станет дегустационный центр российского виноделия «Главвино», который открылся в обновленном павильоне № 510, — сказал он.

Более трех лет назад на ВДНХ открыли первый в Москве музейно-выставочный комплекс истории государственной службы во Дворце госуслуг. За это время в нем побывали почти 250 тысяч жителей столицы, а более 110 тысяч человек сделали в нем именные сувенирные документы и фотографии.