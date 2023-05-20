Услугу технического аудита зданий добавили в МосгорБТИ

В Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) появилась услуга по техническому аудиту зданий. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы Официальный сайт мэра Москвы

Технический аудит объектов необходим для оценки функциональных характеристик помещения или здания. На основе полученных данных делается вывод о том, возможно ли в нем постоянное или сезонное проживание.

Специалисты помогут установить категорию объекта, состояние его несущих и ограждающих конструкций, а также соответствие здания требованиям Градостроительного кодекса и различных норм.

— С помощью специальных инструментов будет определена прочность бетона или целостность деревянных конструкций. На основе полученных данных специалисты сделают вывод о безопасности обустройства и оборудования помещений, — объяснил Максим Гаман.

Уточняется, что заказать услугу могут только собственники нежилого здания или частного дома. Жителям многоквартирных домов сервис недоступен, передает официальный сайт мэра Москвы.