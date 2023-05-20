Пчелиный фестиваль пройдет на экологических площадках Москвы

«В первый день Пчелиного фестиваля в 11:00 и 14:00 в экоцентре «Скворечник» пройдет творческий мастер-класс «Пчела из пластилина», в котором смогут принять участие гости старше трех лет. В этот же день в 12:00 в экоцентре «Царская пасека» состоится квест «Пчелиная теория: кто такие пчелы?». Участникам предстоит решать ребусы и загадки, а также выполнять логические задания. По итогам конкурса каждая команда получит на память интересную информационную брошюру. Также 20 мая в 15:00 можно будет посетить тематическую программу «Пчела-волшебница», посвященную роли пчел в природе и жизни человека. Она пройдет в экоцентре «Лесная сказка», - говорится в сообщении.