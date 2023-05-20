Два новых выхода открылись со станции «Аминьевская» БКЛ метро

На станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли два новых выхода (№ 5 и 6). Об этом в субботу, 20 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Сегодня мы открыли два дополнительных выхода со станции «Аминьевская» БКЛ для удобства пассажиров. Мы делаем городской транспорт еще доступнее и ближе к дому каждого жителя — такую задачу поставил Сергей Собянин, — сказал он.

В результате улучшится транспортная доступность нового микрорайона и жилых комплексов рядом со станцией, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Музей транспорта Москвы проведет в метро первые экскурсии по БКЛ столичной подземки. Они состоятся 21 мая в 12:00 и 15:30 и будут бесплатными.

Стали известны самые популярные станции Большой кольцевой линии метро по количеству поездок в рабочий день. Наиболее востребованными среди пассажиров стали пункты «Каширская», «Сокольники» и «Текстильщики».