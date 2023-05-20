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Горожанам рассказали, какой будет погода в Москве в ближайшие дни

В столице ожидаются кратковременные дожди, однако температура в городе будет повышаться. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили синоптики.

Горожанам рассказали, какой будет погода в Москве в ближайшие дни
© Вечерняя Москва

Так, 20 мая температура будет держаться на отметке 16-18 градусов тепла, 21 мая — будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до 20 градусов.

— В начале новой недели также пройдут кратковременные дожди. В понедельник, 22 мая, будет от 20 градусов выше нуля. Вторник и среда станут самыми теплыми днями: воздух прогреется до плюс 23 градусов, — передает официальный сайт мэра Москвы.

Облачная погода с прояснениями ожидается в городе в субботу, 20 мая. Местами пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 18 градусов тепла.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил о резком похолодании в городе. Он уточнил, что следующая рабочая неделя и вовсе отличится большим количеством дождей.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в конце следующей недели в Центральную Россию с большой вероятностью вернется июльская жара.

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