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46 минут назад

Москвичам рассказали, как развиваются музеи и выставочные пространства столицы

Вечерняя Москва

В Москве идет активное развитие музеев и выставочных пространств. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Москвичам рассказали, как развиваются музеи и выставочные пространства столицы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В столице ежедневно открыто около 450 музеев и выставочных залов самой разной тематики и масштаба — от грандиозных дворцовых и усадебных комплексов до камерных экспозиций. В ведении Департамента культуры города Москвы находятся 102 объекта, формирующих музейный каркас во всех округах столицы, — сказал он.

В прошлом году их посетили 16,7 миллиона человек. Этот показатель стал абсолютно рекордным. Также в прошлом году появилось новое выставочное пространство — павильон № 31 «Геология» на ВДНХ. Среди других знаковых площадок — музей-заповедник «Царицыно» и музей-усадьба «Кусково», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что Музей транспорта Москвы проведет в метро первые экскурсии по Большой кольцевой линии столичной подземки. Они состоятся 21 мая в 12:00 и 15:30 и будут бесплатными.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 18 мая, поздравил музейных работников с профессиональным праздником. Он напомнил, что каждую третью неделю месяца в городе проходит «Московская музейная неделя», благодаря которой жители и гости столицы могут посетить различные выставки бесплатно.

Новости Москвы,Александр Кибовский,Сергей Собянин,ВДНХ,
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