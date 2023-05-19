Московский зоопарк пополнился спасенной в Калининграде самкой тюленя

Сотрудники Калининградского зоопарка передали в Москву спасенную в 2022 году самку балтийского тюленя. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила пресс-служба калининградского учреждения.

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Отмечается, что самку обнаружили на пляже в Светлогорске 2 августа 2022 года. Тогда ей было меньше месяца. Примечательно, что недостаток веса животного составлял 65 процентов.

Во время реабилитации сотрудники зоопарка пришли к выводу, что тюленю будет сложно вернуться в дикую природу. Из-за того что в калининградском учреждении уже содержатся два взрослых животных, было принято решение передать самку в Москву.

— Самку тюленя доставят в Москву самолетом. Первый месяц она проведет в карантине. Сотрудникам Московского зоопарка предстоит научить ее брать рыбу из рук человека и определить, насколько мирно животное способно сосуществовать в коллективе, прежде чем определить ее новое место жительства, — говорится на сайте Калининградского зоопарка.

Недавно столичный зоопарк поделился видеороликом с камышовым котом Заури, который лакомился мясом во время одного из своих тренингов. После угощения кот побежал за брошенным ему мячиком, но получил им по уху и предпочел в последний момент не ловить его.