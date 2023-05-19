$79.91-0.1386.28-0.22

Московский зоопарк пополнился спасенной в Калининграде самкой балтийского тюленя

Сотрудники Калининградского зоопарка передали в Москву спасенную в 2022 году самку балтийского тюленя. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила пресс-служба калининградского учреждения.

Московский зоопарк пополнился спасенной в Калининграде самкой тюленя
© Вечерняя Москва

Отмечается, что самку обнаружили на пляже в Светлогорске 2 августа 2022 года. Тогда ей было меньше месяца. Примечательно, что недостаток веса животного составлял 65 процентов.

Во время реабилитации сотрудники зоопарка пришли к выводу, что тюленю будет сложно вернуться в дикую природу. Из-за того что в калининградском учреждении уже содержатся два взрослых животных, было принято решение передать самку в Москву.

— Самку тюленя доставят в Москву самолетом. Первый месяц она проведет в карантине. Сотрудникам Московского зоопарка предстоит научить ее брать рыбу из рук человека и определить, насколько мирно животное способно сосуществовать в коллективе, прежде чем определить ее новое место жительства, — говорится на сайте Калининградского зоопарка.

Недавно столичный зоопарк поделился видеороликом с камышовым котом Заури, который лакомился мясом во время одного из своих тренингов. После угощения кот побежал за брошенным ему мячиком, но получил им по уху и предпочел в последний момент не ловить его.

20 мая в Московском зоопарке пройдет экскурсия после окончания рабочего дня в рамках акции «Ночь в музее». На лекции посетители смогут узнать много интересных фактов о биологии и психологии животных, а также получат информацию об их ночном образе жизни.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий