Главный символ Московского метро станет объектом стрит-арта

— В нем (фестивале — прим. «ВМ») примут участие художники из разных городов России. Они распишут лодки, которые потом станут арт-объектами парка. Одна из работ будет посвящена самой узнаваемой букве «М». Этот символ многие годы указывает путь миллионам пассажиров и является «визитной карточкой» не только метро, но и всей Москвы, — говорится в сообщении.