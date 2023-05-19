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Павильон «Главвино» открылся на ВДНХ

На ВДНХ состоялось торжественное открытие дегустационного центра российского виноделия «Главвино». Об этом передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с церемонии открытия павильона.

Павильон «Главвино» открылся на ВДНХ
© РИА Новости

Дегустационный центр российского виноделия «Главвино» открылся в обновленном павильоне №510, который возвели на территории выставки в 1954 году.

«Сегодня у нас открывается новое интересное пространство. На ВДНХ всегда очень многое было связано с виноделием <…> и теперь этот уникальный и интереснейший павильон «Главвино» станет продолжателем этих традиций. В этом павильоне можно понять, осознать всю географию российского виноделия. Он должен стать центром притяжения на ВДНХ и способствовать развитию энотуризма. Здесь можно и продегустировать, и приобрести, и посмотреть для себя какие-то интересные сувениры, связанные с виноделием, и посетить музейную часть, и, конечно, понять, как развивалось российской виноделие», - сказал заместитель генерального директора выставки Алексей Горбунов на открытии павильона.

Как отметил генеральный директор «Главвино» Артем Мусаелян, в павильоне представлено около 500 российский вин.

«Этот павильон станет главной презентационной площадкой российского вина, здесь будут проходить выставки, презентации, лекции и дегустации», - подчеркнул он.

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