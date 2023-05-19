Павильон «Главвино» открылся на ВДНХ

«Сегодня у нас открывается новое интересное пространство. На ВДНХ всегда очень многое было связано с виноделием <…> и теперь этот уникальный и интереснейший павильон «Главвино» станет продолжателем этих традиций. В этом павильоне можно понять, осознать всю географию российского виноделия. Он должен стать центром притяжения на ВДНХ и способствовать развитию энотуризма. Здесь можно и продегустировать, и приобрести, и посмотреть для себя какие-то интересные сувениры, связанные с виноделием, и посетить музейную часть, и, конечно, понять, как развивалось российской виноделие», - сказал заместитель генерального директора выставки Алексей Горбунов на открытии павильона.