В ЦОДД напомнили об ограничениях в центре Москвы из-за "Зеленого марафона"

Движение на набережных и нескольких улицах в центре Москвы ограничат утром 20 мая в связи с проведением "Зеленого марафона", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. Жителей столицы в связи с этим попросили для поездок по городу пользоваться метро.

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В ЦОДД напомнили, что движение в субботу закрыто на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск. Не проехать сегодня по Ильинке, Варварке, улице Балчуг, по Новой и Старой площадям.

Также перекрыты Софийская, Раушская, Космодамианская, Устьинская, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская и Лужнецкая набережные. До окончания мероприятия в местах ограничений временно недоступна парковка.

"Рекомендуем отложить поездки на личном авто в места ограничений или воспользоваться городским транспортом. Так вы сэкономите время. Будьте внимательны. Обращайте внимание на знаки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение временно ограничат на набережных и улицах в центре Москвы 20 и 21 мая из-за проведения "Зеленого марафона", велогонки "Садовое кольцо" и Московского велофестиваля.