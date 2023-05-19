Собянин объявил о завершении реновации спорткомплекса «Москвич»

В столичном районе Текстильщики завершилась реконструкция исторического спорткомплекса «Москвич». Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Исторический стадион «Москвич» стал современным мультиспортивным комплексом для тренировок и соревнований. На его базе готовят профессиональных спортсменов по 10 видам спорта. Бесплатно занимаются около 1,3 тысячи человек от 10 до 52 лет, — отметил мэр.

В рамках работ специалисты привели в порядок футбольный стадион: оборудовали натуральный газон с обогревом, новые трибуны и освещение, беговые дорожки. Также построили первый в России Дворец бильярдного спорта, где установили 36 столов и трибуны на 355 человек.

В комплексе появился и игровой центр с двумя теннисными кортам. Помимо этого, рабочие отремонтировали фасады ледового дворца и Дворца спорта, написал Собянин в своем Telegram-канале.