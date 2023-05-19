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Сергей Собянин объявил о завершении комплексной реконструкции исторического стадиона «Москвич»

В столичном районе Текстильщики завершилась реконструкция исторического спорткомплекса «Москвич». Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин объявил о завершении реновации спорткомплекса «Москвич»
© Вечерняя Москва

— Исторический стадион «Москвич» стал современным мультиспортивным комплексом для тренировок и соревнований. На его базе готовят профессиональных спортсменов по 10 видам спорта. Бесплатно занимаются около 1,3 тысячи человек от 10 до 52 лет, — отметил мэр.

В рамках работ специалисты привели в порядок футбольный стадион: оборудовали натуральный газон с обогревом, новые трибуны и освещение, беговые дорожки. Также построили первый в России Дворец бильярдного спорта, где установили 36 столов и трибуны на 355 человек.

В комплексе появился и игровой центр с двумя теннисными кортам. Помимо этого, рабочие отремонтировали фасады ледового дворца и Дворца спорта, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В столице построят 32 спортивных объекта по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Наибольшее количество спортобъектов построят на северо-востоке города: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.

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