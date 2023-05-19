Выставка рододендронов пройдет в «Аптекарском огороде»

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» приглашает москвичей и гостей столицы на выставку рододендронов, которая пройдет с 23 мая по 3 июня. Об этом сообщила пресс-служба сада.

«С 23 мая по 3 июня на Весеннем фестивале цветов в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет ежегодная выставка рододендронов. <...> На выставке представят как растения видовой флоры, так и сортовое многообразие достижений селекционеров Европы и Америки. Большая часть экспонатов - гибриды латышского селекционера Рихарда Кондратовича, чьи сорта наиболее пригодны для выращивания в средней полосе России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в коллекции рододендронов «Аптекарского огорода» представлены природные виды из всех уголков России, включая Кавказ, берега Байкала и Дальний Восток, а также многочисленные сорта, в том числе садовые гибриды, достигающие 2 м. Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00.