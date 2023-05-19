Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил программу к акции «Ночь музеев»

Павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ традиционно присоединился к акции «Ночь музеев», которая пройдет 20 мая. В этот день по всей стране музеи, галереи и театры — многие культурные учреждения работают для гостей допоздна и бесплатно.

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Павильон «Макет Москвы» также подготовил специальную экскурсионную программу для всех желающих. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По словам Левкина, в субботу, 20 мая, пройдут три экскурсии. Начало в 12: 10; 15: 10 и 18: 10.

«Во время экскурсии по миниатюрной Москве сотрудники-гиды расскажут посетителям о Москве, ее истории, а также покажут значимые объекты, которые расположены на макете. Начиная с 11:00 и заканчивая в 19:30 каждые полчаса здесь будут транслироваться тематические светотехнические шоу», — уточнил руководитель Департамента.

С 2017 года «Макет Москвы» на Сиреневой аллее — любимое место на ВДНХ для москвичей и гостей столицы. За время работы павильон посетили свыше 1,5 миллиона человек.