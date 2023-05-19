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Собянина планируют выдвинуть на должность мэра Москвы от партии "Единая Россия"

Столичное отделение партии "Единая Россия" планирует выдвинуть кандидатом на должность мэра Москвы действующего градоначальника Сергея Собянина. Об этом сообщила ТАСС в пятницу замруководителя исполкома МГРО партии "Единая Россия" Ирина Елиферова.

"Единая Россия" выдвинет Собянина на должность мэра Москвы
© ТАСС

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин в этом году будет баллотироваться на новый срок от "Единой России", а не в качестве самовыдвиженца, как на двух предыдущих выборах.

"На выборах мэра столицы московская "Единая Россия" планирует выдвинуть кандидатом на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. <…> Выдвижение состоится на партийной конференции, дата которой будет определена после опубликования решения о назначении выборов", - подтвердила Елиферова.

Она отметила, что Собянин входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия". В 2021 году он возглавил партийный список "Единой России" на выборах Государственной думы, а также "много сделал для развития столицы, для реализации народной программы "Единой России", заключила замруководителя исполкома.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению президента РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

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