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Деловой форум Moscow Export Day пройдет в столице 26 мая

Деловой форум Moscow Export Day пройдет в столице 26 мая, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Деловой форум Moscow Export Day пройдет в столице 26 мая
© портал мэра и правительства Москвы

"Деловая программа Moscow Export Day рассчитана как на начинающих предпринимателей, готовых развиваться за рубежом, так и на действующих экспортеров, которым необходимо расширение географии и закрепление на новых рынках", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

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Фурсин отметил, что на форуме участникам расскажут о выборе актуальных направлений для развития экспорта, получении поддержки во внешней торговле и быстром поиске партнеров.

Moscow Export Day состоится в культурно-развлекательном центре "Остров Мечты", который находится на проспекте Андропова. Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации. Количество участников неограниченно. Мероприятие проведут в рамках Московской недели предпринимательства.

На форуме желающие смогут принять участие более чем в 20 деловых сессиях в разных форматах, которые включают несколько тематических блоков:

  • "Карта твоего экспорта" (экспорт в Латинскую Америку, Африку, Азию и другие регионы);
  • "Экспортируй прямо сейчас" (актуальные меры государственной поддержки, экспорт через маркетплейсы и другие темы);
  • "PRO экспорт" (адаптация бизнеса за рубежом, полезные советы для опытных экспортеров, развитие на новых рынках и главные аспекты логистики);
  • бизнес-диалоги с зарубежными партнерами из Нигерии, Вьетнама, Мексики и Аргентины.

Согласно данным статистики, в столице зарегистрированы порядка 14 тысяч компаний-экспортеров, что составляет примерно 20% от общего количества компаний этой категории в России.

Организатором делового форума Moscow Export Day является Московский экспортный центр, подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития столицы.

Ранее сообщалось, что с 22 по 28 мая горожане смогут присоединиться к Московской неделе предпринимательства. Главное бизнес-событие столицы приурочено ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.

К событию смогут присоединиться начинающие и опытные представители бизнеса, а также все те, кому интересны подобные темы, инновационные стартапы и изобретения. В рамках недели состоится более 10 мероприятий на различных площадках города.

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