День московских парков пройдет в парке «Красная Пресня»

Сыграть в настольные игры, поучаствовать в увлекательных квестах, побывать на экскурсиях и концертах — все это можно сделать 20 и 21 мая в городских зонах отдыха, где будут отмечать День московских парков. Такая традиция возникла относительно недавно, однако праздник уже успел полюбиться горожанам. Все мероприятия в парках пройдут бесплатно. Для посещения некоторых из них необходима предварительная регистрация.

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Мини-гольф, настольные игры и музыка лета

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Большая часть мероприятий запланирована на 20 мая. В этот день можно принять участие в чемпионате по мини-гольфу и попробовать свои силы в любительских соревнованиях по настольному и большому теннису в саду имени Баумана (с 12:00 до 15:00). Участники должны быть старше шести лет. Соревнования по мини-гольфу пройдут на ярком игровом поле. Оно украшено конструкциями, повторяющими известные достопримечательности Москвы. Турнир по пинг-понгу проведут в спортивной зоне сада. Также все желающие смогут сыграть в большой теннис, сразившись в турнире за первое место. Победители получат кубки и памятные дипломы. Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

В парке «Северное Тушино» 20 мая состоится разнообразная и насыщенная программа. С 12:00 до 20:00 около фонтана будет открыта игротека. Взрослые и дети смогут не только выбрать любимые семейные настольные игры, но и познакомятся с новыми. Вход свободный. С 12:00 на площади перед сценой юным посетителям парка также предложат поучаствовать в мастер-классе «В ярких красках» и создать картину из пластилина. Зарегистрироваться можно здесь. Возрастных ограничений для участия в мероприятиях нет.

С 14:00 до 15:30 в парке «Северное Тушино» будет проходить концертная программа «В предчувствии лета». Для гостей выступят солисты, а также вокальные и хореографические коллективы. С 15:00 до 16:30 в клубе развития и творчества проведут мастер-класс по судомоделированию. Гости узнают о том, как проектируют и строят макеты кораблей и судов, а также смастерят из бумаги и картона модель парусного катамарана. К участию приглашаются гости старше семи лет. Регистрация доступна здесь.

Кроме того, в 14:00 у входа в парк «Северное Тушино» со стороны улицы Фомичевой начнется краеведческая экскурсия «Прогулка по парку». Присоединиться могут посетители старше 12 лет. Им расскажут об истории парка и создании Химкинского водохранилища, покажут памятные аллеи и площадку боевой техники Музея истории Военно-морского флота. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Велозабег и уроки живописи

Парк «Дубки» совместно с галереей «Парк» подготовил творческий мастер-класс. Все, кто любит создавать поделки, узнают секреты техники мокрого валяния шерсти и сделают авторский браслет. Для работы предоставят шерсть, теплую воду и мыльный раствор. Участники собираются 20 мая в 11:00 на центральной площади парка возле большой детской площадки. А в 12:00 юных гостей приглашают создать единый мини-макет с аллеями, школами, жилыми домами, прудами и парками Тимирязевского района. Каждый сможет внести свой вклад и изобразить на инсталляции знакомые и любимые места. Регистрация открыта по ссылке.

20 мая в Воронцовском парке организуют велозабег, участники которого будут состязаться на самокатах и беговелах. Мероприятие начнется на главной аллее в 12:00. Также в шатре на площади перед сценой с 14:00 до 16:00 гостей будут ждать мастер-классы по изготовлению венецианских масок, подставок под украшения и шаржи в исполнении художника. На центральной поляне в это же время пройдут развивающие детские занятия, пиратский квест для самых маленьких и анимационная программа с известными мультгероями. Вход свободный.

В 15:00 начнется лекция Вероники Телецкой «Моя душа теперь живет на подмосковной даче». Участники узнают об истории первых загородных домов, услышат о культурном значении дач, на которых проходили известные концерты и спектакли, а также о других интересных фактах. Лекция будет интересна слушателям старше 12 лет. Зарегистрироваться можно по телефону, контактная информация указана на сайте парка.

В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» в субботу пройдет очередное занятие проекта «Пленэрные каникулы». Гости будут писать пейзаж на свежем воздухе под руководством педагога и бессменной ведущей проекта Любавы Куракиной. Художница поможет детям выбрать нужную технику написания картины и построить композицию. С собой нужно принести бумагу и любые материалы: карандаши, восковые мелки, пастель, краски или фломастеры. Сбор участников в 11:00 на главной площади у павильона «Лекторий» (рядом со скульптурой ямщика). Вход свободный. Поучиться живописи могут гости парка в возрасте старше шести лет.

На деревянной сцене в Перовском парке 20 мая запланирован мастер-класс для малышей «Шаг в лето». Его подготовила команда детского центра. Ребята будут рисовать, играть в подвижные игры и разгадывать головоломки. Начало в 11:00.

В центре парка имени Ю.М. Лужкова 20 мая устроят творческие мастер-классы, анимационную программу и шоу мыльных пузырей для детей. Гостей ждут с 14:00 до 17:00. А в центральной части парка «Кузьминки» с 13:00 до 17:00 пройдут плэнер и мастер-классы по рукоделию. С 13:00 до 14:00 на центральной площади Лианозовского парка проведут квест, во время которого присутствующим предстоит проявить смекалку и использовать знания об истории и инфраструктуре парковой территории.

Обмен книгами, танцы и фестиваль духовых оркестров

В летнем кинотеатре парка «Красная Пресня» 20 мая организуют творческие мастер-классы (в 14:00 и 16:00), лекции на экологические темы (в 13:00 и 15:00). С 12:00 до 18:00 здесь будет работать буккроссинг и все желающие смогут обменяться прочитанными книгами. Помимо этого, будет доступен контейнер для приема старых книг. Всем желающим предложат приобрести новые детские книжки.

Спортивный семейный праздник состоится в субботу на центральном променаде и в зеленой зоне напротив веревочного городка парка «Ходынское поле». С 12:00 до 14:00 гостей ждет танцевальный флешмоб и разминка, мастер-классы по пилатесу и общей физической подготовке, подвижные игры и эстафеты.

20 мая с 13:00 до 16:00 в Таганском парке пройдет концертная программа, в которой примут участие детские творческие коллективы. Ее проведут на главной сцене и площади у фонтана. Также состоится мастер-класс по живописи. А еще гостям парка покажут детский спектакль театральной студии «Артист Kids».

В парке «Фили» 20 мая запланировано проведение пленэра. Он начнется в 11:00 у главного входа. Кроме того, в программе обзорная экскурсия по усадьбе Нарышкиных. Гостей ждут там в 13:00.

В зеленом театре Бабушкинского парка можно посетить фестиваль духовых оркестров. Его проведут 20 мая с 12:00 до 16:30. На сцену выйдут коллективы детских музыкальных школ Москвы. А парк 50-летия Октября приглашает на мастер-класс по эбру, который пройдет в павильоне «Коворкинг» в 16:00. В 17:00 гостей парка на площади Семьи будет развлекать коллектив Moscow Beat Brass Band.