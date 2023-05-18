18 мая на ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «РестоМаркет Фест». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, какие новинки предлагают столичные рестораторы и шеф-повара.

© Вечерняя Москва

Аромат гриля и сочного мяса распространился на всю Промышленную площадь на ВДНХ. Рестораторы со всей России не разочаруют даже самого искушенного москвича. Ловко орудуя лопаточкой, повар Александр Утин переворачивает говяжьи котлетки, а рядом с ними и пышные булочки. Буквально пара минут — и блюдо уже готово, Александр выкладывает сочный бургер на тарелочку. Он уже готов покорять сердца посетителей.

Видео дня

— Нашему мясному заведению уже девять лет, — говорит Утин. — Мы делаем альтернативные стейки.

Утин и его повара на фестивале готовят мясо на открытом огне и на гриле. А еще в этом году они впервые приготовили для москвичей хот-дог из осьминога.

— Помимо мяса мы посетителям предлагаем мороженое как из одного фастфуд-ресторана, — говорит Утин.

Сейчас ресторан развивается не только в рамках одного города: точки сети в Мурманске, Калининграде, Минске и Санкт-Петербурге.

Также на фестивале нашлось место и фермерским продуктам из Московской области, например из деревни Павлищево Можайского района.

— Мы изготавливаем мясную и сырную продукцию, а также молочные продукты, — говорит менеджер по продажам фермерской продукции Ирина Вебер. — Начали делать свой хамон уже как два года, так как зарубежный пропал из магазинов после санкций.

Кроме мясных деликатесов, по словам Ирины, на ферме делают и сыр, который заменяет иностранный продукт. К новым условиям подстроились не только производители продуктов, но и сами рестораторы.

— Несмотря на сложный период, правительство Москвы всегда знало, как поддержать ресторанный бизнес, — говорит президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. — Наша федерация заявляла, что мы к осени прошлого года все наладим. Так и произошло. Мы работаем с местными производителями и окончательно наладили с ними контакт. Появились новые продукты с юга и из Юго-Восточной Азии.

Также Бухаров добавил, что рестораны сейчас изменяют меню и подачу, чтобы ими заинтересовались новые клиенты. А чтобы рестораны существовали в новой экономической модели, уже расставили и летние веранды. Новый гастрономический проект «Московские завтраки на верандах» объединил более 500 ресторанов и кафе столицы. Участники представят утренние сеты из трех или четырех блюд, которые можно будет попробовать на веранде.

По данным mos.ru за 2022 год, участники обучающих программ и пользователи портала «Малый бизнес Москвы» открывали рестораны и службы доставки — такой вид деятельности выбрали 425 предпринимателей: на 26 процентов больше, чем годом ранее.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В городе работают 18,5 тысячи заведений общественного питания. По данным Департамента торговли и услуг, в столице будет открыто 3328 летних кафе. Согласно данным исследования крупного банка, за последний год выручка заведений увеличилась на 60 процентов и превысила 1,4 миллиарда рублей по всей стране. Отмечается, что средний чек вырос на 2 процента, до 875 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тамара Шарова, руководитель Московской ассоциации кулинаров: