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Движение ограничат на Крылатской улице 20 мая из-за велогонки

В связи с проведением велогонки «Крылатские холмы» движение транспорта будет ограничено на участке ул. Крылатская в первой половине дня 20 мая, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение ограничат на Крылатской улице 20 мая из-за велогонки
© РИА Новости

«С 9:00 до 15:00 20 мая будет недоступен проезд на участке ул. Крылатская - от д. 2А до остановки «Дворец ледового спорта». С 0:01 20 мая до окончания мероприятия будет временно закрыта парковка в местах ограничений. Это связано с проведением мероприятия «Крылатские холмы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данном участке две полосы будут закрыты, транспорт будет курсировать по одной полосе в каждом направлении за счет перепуска движения на встречное направление. Автомобилистов попросили строить маршрут заранее с учетом перекрытий.

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