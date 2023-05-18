Движение ограничат на Крылатской улице 20 мая из-за велогонки
В связи с проведением велогонки «Крылатские холмы» движение транспорта будет ограничено на участке ул. Крылатская в первой половине дня 20 мая, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 9:00 до 15:00 20 мая будет недоступен проезд на участке ул. Крылатская - от д. 2А до остановки «Дворец ледового спорта». С 0:01 20 мая до окончания мероприятия будет временно закрыта парковка в местах ограничений. Это связано с проведением мероприятия «Крылатские холмы», - говорится в сообщении.
Уточняется, что на данном участке две полосы будут закрыты, транспорт будет курсировать по одной полосе в каждом направлении за счет перепуска движения на встречное направление. Автомобилистов попросили строить маршрут заранее с учетом перекрытий.