Движение ограничат на Крылатской улице 20 мая из-за велогонки

«С 9:00 до 15:00 20 мая будет недоступен проезд на участке ул. Крылатская - от д. 2А до остановки «Дворец ледового спорта». С 0:01 20 мая до окончания мероприятия будет временно закрыта парковка в местах ограничений. Это связано с проведением мероприятия «Крылатские холмы», - говорится в сообщении.