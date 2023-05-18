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В прокате появилось 500 новых электровелосипедов

На велопарковках и в парках столицы появились новые электровелосипеды, сообщили в Дептрансе. Уже готовы для поездок 500 штук, скоро добавится ещё 2500.

В прокате появилось 500 новых электровелосипедов
© © Лена Грачева / Москва Меняется

Оранжевые велосипеды 2.0 работают на российском ПО, они безопасные и комфортные. Аккумулятор помогает вращать педали, скорость можно развить до 25 км/час и выше. На руле есть зарядка для смартфона.

Их не обязательно возвращать на станцию проката, их можно оставить на парковках, отмеченных на карте в приложении «Велобайк». В городе дополнительно установят более 3 тысяч велопарковок.

До 25 мая можно прокатиться со скидкой. Подробнее о тарифах – в приложении «Велобайка».

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