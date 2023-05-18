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Москвичей пригласили на Дни славянских культур 22—27 мая

В Библиотеке иностранной литературы с 22 по 27 мая пройдут Дни славянских культур. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Москвичей пригласили на Дни славянских культур
© Вечерняя Москва

Мероприятия ознаменуются фестивалем «СЛАВный день». Кроме того, впервые в событии примут участие представители Балканских стран.

Всего в рамках программы запланированы открытые уроки по чешскому и болгарскому языкам, разговорные клубы, а также встречи с исследователями культур. Участники смогут не только обсудить польское кино, но и научиться работать на ткацких станках, производить значки, украшать пряники и рисовать.

Фестиваль «Дни славянских культур» организован при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Центра международного сотрудничества «Российско-Балканский диалог».

В Музее Победы начался цикл открытых уроков, посвященных вкладу деятелей культуры в победу в Великой Отечественной войне. В ходе мероприятий ребята узнают об артистах фронтовых бригад и театров, живописцах и композиторах, которые посвятили свое творчество войне и Победе.

Также в столичном Музее Победы состоялся II российско-белорусский патриотический фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Его участниками стали эстрадные исполнители и дети с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии.

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