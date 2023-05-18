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Воздух в Москве прогрелся выше 25 градусов

Столбики термометров в Москве достигли июльских показателей, в 16:00 на метеостанции ВДНХ отметили 25,6 градуса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

Воздух в Москве прогрелся выше 25 градусов
© портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Вчера на ВДНХ фиксировались максимальные для нынешней весны 23,9 градуса, а сегодня температура впервые в сезоне превысила отметку 25 градусов", – говорится в сообщении.

Кроме того, в 15:00 в центре столицы зафиксировали 26,7 градуса, в районе Тушино – 25,4 градуса. При этом в российском Гидрометцентре сообщили о холодном атмосферном фронте в вечернее время.

Между тем в Главном управлении МЧС России по столице заявили, что в Москве с 18 по 21 мая ожидается повышенный уровень пожарной опасности. В связи с этим посещение лесов в Подмосковье ограничили до вторника, 23 мая.

Кроме того, стало известно, что метеорологическое лето вернется в Центральную Россию во второй части следующей недели. На тот момент среднесуточная температура воздуха стабильно будет превышать 15 градусов.

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