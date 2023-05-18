Роспотребнадзор оценил ситуацию с птичьим гриппом в Москве

Роспотребнадзор: Ни один человек в Москве не заразился птичьим гриппом
Случаи заболевания людей птичьим гриппом в Москве отсутствуют, рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
«Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют. Ситуация по зоонозным инфекциям на территории РФ находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжения об установлении карантина в районах Братеево и Орехово-Борисово Северное из-за вспышки птичьего гриппа.