Роспотребнадзор оценил ситуацию с птичьим гриппом в Москве

Случаи заболевания людей птичьим гриппом в Москве отсутствуют, рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).