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Роспотребнадзор: Ни один человек в Москве не заразился птичьим гриппом

Случаи заболевания людей птичьим гриппом в Москве отсутствуют, рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Роспотребнадзор оценил ситуацию с птичьим гриппом в Москве
© РИА Новости

«Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют. Ситуация по зоонозным инфекциям на территории РФ находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжения об установлении карантина в районах Братеево и Орехово-Борисово Северное из-за вспышки птичьего гриппа.

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