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Москвичей предупредили о высокой пожарной опасности

ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о высокой пожарной опасности в городе в период с 18 по 21 мая. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Москвичей предупредили о высокой пожарной опасности
© ТАСС

«По информации синоптиков Росгидромета, в период с 18 по 21 мая в городе Москве ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс). В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по Москве рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства призвали москвичей быть бдительными и внимательными, а также посоветовали исключить обращение с открытым огнем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд перечислил регионы, в которых сохраняется наивысший, пятый класс пожарной опасности. Среди них он назвал Тюменскую, Омскую, Томскую и Новосибирскую области.

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