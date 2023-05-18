Москвичам напомнили о скидках на аренду электровелосипедов

О праздничных тарифах со скидками на аренду новых электровелосипедов до 25 мая напомнили жителям и гостям Москвы в городском Дептрансе. Первые 500 велобайков 2.0 уже разместили на станциях велопроката и городских велопарковках в столичных парках, скоро к ним добавятся еще 2,5 тысячи экземпляров.

«Новые электровелосипеды помогут горожанам совершать комфортные поездки до метро, работы, места встречи. Для удобства жителей мы вскоре установим в городе более трех тысяч дополнительных велопарковок, на некоторых из них можно будет оставлять электровелосипеды», — пообещал руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

В ведомстве рассказали, что все новые велосипеды оснащены современным отечественным ПО, они маневренные и абсолютно безопасные. Узнать их можно по ярко-оранжевому цвету.

Оставлять их можно на любых городских парковках для велосипедов и самокатов, обозначенных знаком «Р» на карте в веб-приложении «Велобайк». До 25 мая арендовать такой электровелосипед можно по сниженной цене.