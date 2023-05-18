В ряде районов Москвы введен карантин из-за птичьего гриппа

В Москве выявлены случаи заболевания диких птиц гриппом, в ряде районов введен карантин. Об этом говорится в распоряжении мэра столицы Сергея Собянина.

В распоряжении, отмечается, что случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом на территории Москвы были выявлены 16 мая. Эпизоотический очаг - земельный участок, «ограниченный Бесединским шоссе в районе Братеево».

«Руководствуясь законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года №2979-I «О ветеринарии», (…) установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения, на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц», - подчеркивается в документе.

К угрожаемым районам отнесены Печатники, Братеево, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Зябликово, Капотня, Марьино, Люблино, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное.

Согласно документу, на период карантина в этих районах запрещен ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, снятие пуха и пера с погибших птиц, заготовка и вывоз кормов для птиц, выгульное содержание птиц, проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Контроль за соблюдением всех необходимых мер возложен на Комитет ветеринарии Москвы.