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В ряде районов Москвы введен карантин из-за птичьего гриппа

В Москве выявлены случаи заболевания диких птиц гриппом, в ряде районов введен карантин. Об этом говорится в распоряжении мэра столицы Сергея Собянина.

В ряде районов Москвы введен карантин из-за птичьего гриппа
© globallookpress.com

В распоряжении, отмечается, что случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом на территории Москвы были выявлены 16 мая. Эпизоотический очаг - земельный участок, «ограниченный Бесединским шоссе в районе Братеево».

«Руководствуясь законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года №2979-I «О ветеринарии», (…) установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения, на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц», - подчеркивается в документе.

К угрожаемым районам отнесены Печатники, Братеево, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Зябликово, Капотня, Марьино, Люблино, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное.

Ученые сообщили о риске заражении людей птичьим гриппом

Согласно документу, на период карантина в этих районах запрещен ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, снятие пуха и пера с погибших птиц, заготовка и вывоз кормов для птиц, выгульное содержание птиц, проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Контроль за соблюдением всех необходимых мер возложен на Комитет ветеринарии Москвы.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор по Марий Эл обнаружил вирус гриппа птиц в тушках мертвых чаек в Советском районе республики. На берегу пруда в селе Вятское обнаружили 56 мертвых птиц. В связи с этим с 4 мая на отдельных территориях Йошкар-Олы ввели карантин «по высокопатогенному гриппу птиц».

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