Запуск южного участка МСД запланирован на 2023 год

Готовность пусковых комплексов южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) составляет от 65 до 95%, что позволяет запустить его в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он в четверг осмотрел ход работ по строительству участка МСД Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД.

"В этом году мы работаем над южным направлением Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до МКАД. Тоже сложнейший участок, который проходит параллельно железной дороге. Один из самых вообще сложнейших дорожно-строительных проектов городских в мире. На сегодняшний день готовность всех пусковых комплексов составляет от 65 до 95%, поэтому есть вся возможность запустить его полностью в этом году", - рассказал Собянин.

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Также мэр отметил, что участок МСД от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД находится в "достаточно неплохом состоянии". В свою очередь генеральный директор компании-подрядчика АО "Миск" Фарит Хайдаров сообщил, что работы на участке ведутся в соответствии с графиком в круглосуточном режиме.

"Около 400 человек и 100 единиц техники. График выдерживается. Согласно контракту, в этом году должны закончить. Постараемся чуть пораньше", - сказал Хайдаров.

Мэр в свою очередь добавил, что южное направление МСД улучшит транспортную ситуацию не только во всех районах Юго-Восточного, Юго-Западного административных округов, но и в целом в городе.

"Важнейшая стройка, которая, конечно, должна быть уже в этом году закончена", - заключил Собянин.



"Прилагаем все усилия, чтобы, как вы сказали, в этом году завершить все строительные работы", - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.