Whoosh проведет уроки вождения на электросамокатах

Whoosh запускает второй сезон офлайн Школы вождения электросамокатов. Принять участие могут все желающие. Об этом сообщили в компании.

Первые уроки могут посетить пока только жители Москвы, но позже сервис обещает прийти и в другие города. Бесплатные занятия пройдут 19 и 20 мая в Парке Горького. Принять участие могут только совершеннолетние.

«Это социальная инициатива, направленная на популяризацию правил и этики вождения электросамокатов. Обучение включает в себя теорию и практику, а также изучение ПДД», - говорится в сообщении.