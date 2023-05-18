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Whoosh проведет уроки вождения на электросамокатах

Whoosh запускает второй сезон офлайн Школы вождения электросамокатов. Принять участие могут все желающие. Об этом сообщили в компании.

Whoosh проведет уроки вождения на электросамокатах
© globallookpress.com

Первые уроки могут посетить пока только жители Москвы, но позже сервис обещает прийти и в другие города. Бесплатные занятия пройдут 19 и 20 мая в Парке Горького. Принять участие могут только совершеннолетние.

«Это социальная инициатива, направленная на популяризацию правил и этики вождения электросамокатов. Обучение включает в себя теорию и практику, а также изучение ПДД», - говорится в сообщении.

Отмечается, что только в 2022 году Whoosh обучил в офлайн и онлайн Школах вождения более 1 млн человек.

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