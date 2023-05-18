Собянин рассказал о работе обновленного участка Замоскворецкой линии метро

Жители и гости столицы за неделю совершили 1,5 миллиона поездок через станции «Автозаводская» — «Орехово» Замоскворецкой линии метро. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Там провели масштабные работы. На перегоне между станциями «Царицыно» и «Кантемировская» построили новые тоннели длиной 270 метров, отремонтировали путевые стены и переходы, уложили новые пути, снизив уровень шума на 30 процентов, — отметил глава города.

Благодаря проведенным работам жители города стали активнее пользоваться удобной пересадкой на БКЛ на станции «Каширская». Кроме того, пассажиры стали меньше тратить времени на дорогу, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Участок Замоскворецкой линии метро от «Автозаводской» до «Орехово» открылся 10 мая. В рамках реконструкции специалисты заново построили тоннели при помощи современных технологий. Масштабные работы были выполнены в рекордный срок — менее полугода.