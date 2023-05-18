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Смертность на производствах в Москве снизилась почти на 30% за три года

Количество несчастных случаев на производствах Москвы со смертельным исходом снизилось за три года почти на 30%. Чаще всего причинами несчастных случаев становились нарушения общих требований охраны труда и несоблюдение трудовой дисциплины, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

Смертность на производствах в Москве снизилась почти на 30% за три года
© РИА Новости

"В организациях столицы, где работают профсоюзы, мы видим значительное снижение количества несчастных случаев. За последние три года ситуаций со смертельным исходом стало меньше на 30%, а случаев, когда работники получали тяжелые травмы, по сравнению, например, с прошлым годом - на 24%", - отметил руководитель технической инспекции труда Московской федерации профсоюзов Анатолий Захаренков, чьи слова приводит пресс-служба.

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Он уточнил, что для предупреждения происшествий профсоюзы проводят проверки охраны труда, консультации, семинары и круглые столы для работодателей. "Если с сотрудником предприятия все же происходит несчастье, то город и профсоюзы активно поддерживают пострадавшего или его близких. Например, в случаях со смертельным исходом по московскому трехстороннему соглашению семья погибшего единоразово получает выплату в размере не менее 50 минимальных зарплат", - добавил Захаренков.

Как отметили в пресс-службе федерации, чаще всего причинами несчастных случаев становились нарушения общих требований охраны труда и организации производства работ, неприменение средств индивидуальной защиты и несоблюдение трудовой дисциплины, а наибольшее количество травм связано с падением с высот и воздействием электрического тока.

"По инициативе Московской федерации профсоюзов в городе создана и эффективно работает система расследования несчастных случаев. Только в 2022 году с участием Технической инспекции труда МФП расследовано более 500 случаев, проведено более 2,5 тыс. проверок, выявлено и по их требованию устранено более 10 тыс. серьезных нарушений действующих норм и правил по охране труда, каждое из которых могло привести к травмированию работника", - заключили в пресс-службе.

18 мая отмечается 105-летние охраны труда. В этот день в 1918 году вступил в действие Декрет Совнаркома РСФСР об учреждении инспекции труда.

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