Москвичей предупредили о резком похолодании и неделе дождей

Четверг станет самым теплым днем на этой неделе в столице. Уже в пятницу под воздействием холодного фронта температура воздуха не поднимется выше +20. В ночь на субботу воздух остынет до +3...+6 градусов. Об этом рассказала "РГ" главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Если сейчас температура воздуха выше климатической нормы на 3-4 градуса, то к субботе воздух остынет ниже нормы на 1,5-2 градуса. Собьет жару активное арктическое вторжение.

"Заморозков не ждем, но и состояния жаркой погоды не ожидается до конца мая, - сказала Позднякова. - Так, ночная температура по области в субботу опустится до +3 градусов, в столице не ниже +6, а днем столбики термометров не преодолеют отметку выше +17...+18 градусов".

После похолодания в понедельник немного потеплеет, но начнутся дожди. Идти они будут всю неделю. Выпасть за семь суток сможет до 30 мм - половина месячной нормы.

"Это для столичной погоды и природы будет только благом, поскольку сейчас наблюдается острый дефицит осадков. При норме 61 мм, выпало с начала месяца всего 5,8 мм осадков. Отсутствие влаги сказывается на чистоте воздуха: он сильно загрязнен пылью и пыльцой", - уточнила она.