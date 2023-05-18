В Москву прибыли еще шесть электросудов, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

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По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, уже в этом году электросуда выйдут на первый регулярный речной маршрут "Парк "Фили" – Киевский".

Суда везли в Москву из Санкт-Петербурга. Их разместили на борту сухогруза, который шел через Неву, Ладожское, Онежское озера и Волгу. Маршрут превысил 1,3 тысячи метров, а время в пути заняло около семи суток.

"Скоро начнем тестовые испытания, чтобы убедиться в безопасности и проверить работоспособность всех систем. Только после этого суда смогут выйти на маршрут", – рассказали в Дептрансе.

В ведомстве добавили, что прежде чем отправить суда в Москву, специалисты закончили внутреннюю отделку, подключили оборудование, настроили приборы и системы. Теперь их ждут швартовые и ходовые испытания, поскольку специалисты должны убедиться в полной безопасности нового вида транспорта.

Кроме многочисленных внутренних испытаний, электросуда будет принимать комиссия Российского Классификационного общества (РКО). По результатам итоговых проверок суда внесут в соотвествующий реестр. Тогда транспорт будет официально считаться новым видом передвижения по Москве-реке.

Ранее Сергей Собянин протестировал первое в столице электрическое судно для пассажирских перевозок по Москве-реке. Он отметил, что в тестовом режиме электросуда планируется запустить уже к началу сезона летней навигации 2023 года.