Более 60 жилых долгостроев ввели в Москве с 2021 года

Более 60 корпусов проблемных объектов введено в эксплуатацию в Москве с начала 2021 года, сообщила в четверг председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"В Москве продолжается активная работа по ликвидации долгостроев и восстановлению прав обманутых дольщиков. Почти за 2,5 года реализовано 16 объектов-долгостроев, в которых достроено 63 корпуса. Общая площадь введенных зданий составляет почти 1 млн кв. м. Таким образом, обеспечены права 7,5 тыс. дольщиков", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

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Председатель Москомстройинвеста добавила, что с 2021 года в дорожную карту проблемных объектов Москвы входило 34 долгостроя, в которых насчитывалось 118 корпусов. На сегодняшний день их число сократилось до 18 объектов, в составе которых числится 55 корпусов. В них будут восстановлены права 5,5 тыс. пострадавших дольщиков.

Руководитель ведомства напомнила, что по решению мэра Москвы в столице часть комплексов достраивается за счет городского бюджета, в том числе силами Московского фонда защиты прав дольщиков. Таким способом остается достроить 11 объектов. Для некоторых проектов был найден сторонний инвестор, который взял на себя обязательства по достройке - таких объектов в Москве четыре. Еще один способ восстановить права дольщиков, используемый в Москве - это компенсационные мероприятия, когда квартиры гражданам представляются из городской собственности в других объектах, таким путем в столице реализуются три объекта.

"Каждый из перечисленных способов обеспечения прав дольщиков - очень сложный и трудоемкий процесс. В любом из них свои подводные камни. Достраивает город - значит придется идти через процедуру банкротства и передачу прав на объект городскому застройщику. Компенсационные квартиры - значит нужно подобрать альтернативный вариант жилых помещений. Инвесторам, взявшимся за достройку проблемного объекта, часто приходится исправлять ошибки предыдущего застройщика, а исправлять, как известно, сложнее чем делать с нуля. Впрочем, с этим же сталкиваются и городские застройщики, и фонд", - отметила Пятова.