Собянин поздравил сотрудников музеев с профессиональным праздником

«Поздравляю музейных работников с профессиональным праздником! В Москве больше 440 музеев и выставочных залов - это один из самых высоких показателей в мире. В прошлом году их посетили 25 млн человек. Такой интерес к музеям - результат реализации интересных городских проектов, уникальных выставок, внедрения современных технологий. «Московская музейная неделя» проходит каждую третью неделю месяца и позволяет бесплатно попасть в городские музеи всем желающим», - написал он.