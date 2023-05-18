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Собянин поздравил сотрудников музеев с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил музейных работников с профессиональным праздником. Текст опубликован в его официальном Telegram-канале.

Собянин поздравил сотрудников музеев с профессиональным праздником
© ТАСС

«Поздравляю музейных работников с профессиональным праздником! В Москве больше 440 музеев и выставочных залов - это один из самых высоких показателей в мире. В прошлом году их посетили 25 млн человек. Такой интерес к музеям - результат реализации интересных городских проектов, уникальных выставок, внедрения современных технологий. «Московская музейная неделя» проходит каждую третью неделю месяца и позволяет бесплатно попасть в городские музеи всем желающим», - написал он.

Мэр отметил, что ежегодная акция «Ночь в музее» пройдет с 20 по 21 мая в онлайн- и офлайн-форматах. Он подчеркнул, что также внимание уделяется популяризации музеев среди детей и молодежи. Проект «Музеи - детям» открывает двери всем московским учащимся. Они могут бесплатно посещать 102 городские площадки, знакомиться с российской и мировой культурой.

«В этой масштабной и важной работе огромную роль играют сотрудники музеев. Вы - настоящие профессионалы, влюбленные в историю. Спасибо за талант, энтузиазм и добросовестный труд!», - заключил Собянин.

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