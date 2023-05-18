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Мозаичный декор вазонов восстановили в Парке Горького

Специалисты восстановили оригинальную мозаику двух вазонов в Парке Горького. Несмотря на то, что они не являются объектами культурного наследия, на протяжении долгого времени они были достопримечательностью.

Мозаичный декор вазонов восстановили в Парке Горького
© Пресс-служба Парка Горького

Уточняется, что вазоны находятся на Фонтанной площади Парка Горького. Посетители парка могли видеть их с с 1930-х годов до начала 1990-х. Затем вазоны временно убрали и вернули на историческое место лишь в 2013 году. Тогда же была проведена и реставрация мозаики, которая позволила восстановить первоначальный облик объектов. С тех пор вазоны не обновлялись.

В 2023 году специалисты полностью восстановили наа объектах мозаику, дополнив ее недостающими элементами из лазурита, яшмы, оникса, нескольких сортов мрамора, золотой смальтой. Работы заняли 10 дней. На завершающем этапе специалисты отшлифовали поверхности вазонов и покрыли особым раствором, который позволяет дольше сохранять первоначальный вид камня, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в столице продолжается реставрация дворца пионеров на Воробьевых горах. Специалисты меняют плиты перекрытий, обновляют стяжку полов и перегородки, обустраивают внутренние инженерные системы.

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