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Конференция школьников Москвы и Элисты прошла в Музее Победы

Межрегиональная конференция, в которой приняли участие ученики школ Москвы и Элисты, прошла в столичном Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе музея.

Конференция школьников Москвы и Элисты прошла в Музее Победы
© Пресс-служба Музея Победы

— Мы с ребятами поговорили на очень важные темы. Про то, как передается память поколений, про то, как сегодня откликаются события Великой Отечественной у подрастающего поколения, — заявила руководитель отделения музейной педагогики центра «Радость» Ольга Афонина.

На конференции выступили руководители школьных музеев и сами школьники. Так, ребята из школьного музея школы № 18 имени Городовикова города Элисты рассказали о биографии и боевом пути Героя Советского Союза, чье имя носит их школа.

В апреле в рамках цикла прошло около 15 занятий, посвященных основным этапам Великой Отечественной войны и ее участникам: пионерам-героям, партизанам, советским разведчикам, а также легендарным конструкторам и писателям, посвятившим свое творчество войне.

Недавно в столичном Музее Победы состоялся II российско-белорусский патриотический фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Его участниками стали эстрадные исполнители и дети с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии.

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