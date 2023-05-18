Москвичей предупредили о закрытии одного участка метро

С 20 по 21 мая и с 27 по 28 мая будет закрыт участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро между станциями «Савеловская» и «Боровицкая», сообщается на сайте мэра Москвы. На время проведения ремонтных работ эти станции станут конечными.

Кроме того, с 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы станций «Чеховская» и «Цветной бульвар». При этом они продолжат принимать пассажиров. Перейти на них можно будет с «Тверской», «Пушкинской» и «Трубной».