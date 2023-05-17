$79.98+0.8887.16+1.08

В столице пройдет массовый заход «Московского долголетия» по скандинавской ходьбе

19 мая в Москве пройдет массовых заход «Московского долголетия» по скандинавской ходьбе. Он стартует во всех округах столицы одновременно на одиннадцати площадках в 11:00. Горожане старшего поколения пройдут 2,5 километра со скандинавскими палками. Присоединиться к участникам проекта могут все желающие жители столицы «серебряного» возраста.

В столице пройдет массовый заход «Московского долголетия» по скандинавской ходьбе
© Вечерняя Москва

— Пять лет назад мы дали старт проекту “Московское долголетие”, а сегодня без него уже невозможно представить наш город. Многие участники не только изменили свою собственную жизнь, но и изменили представления о том, как выглядит современный пенсионер. Один из символов “Московского долголетия” — скандинавская ходьба, которая помогает укреплять здоровье в любом возрасте, сейчас ей занимаются более 16 тысяч горожан старшего поколения на более чем 300 площадках по всему городу. В проекте “Московское долголетие” ходьбой увлекаются даже люди в возрасте 90 лет и старше. Рады пригласить всех желающих жителей столицы старшего поколения на массовый заход, который пройдет в преддверии Всемирного дня скандинавской ходьбы во всех округах города, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Видео дня

Ожидается, что на старт выйдут более 3 тысяч участников «Московского долголетия», которые пройдут дистанцию в 2,5 километра. Площадки мероприятия будут расположены в каждом округе столицы. Все желающие москвичи старшего поколения могут выбрать наиболее удобный для себя адрес и присоединиться к спортивному празднику. Старт массового захода будет дан в 11:00 единовременно на всех площадках. Предварительно необходимо пройти регистрацию на стойках «Московского долголетия» и иметь при себе палки для скандинавской ходьбы.

Помимо соревнований, гостей ждет праздничная программа — выступления артистов, творческих участников проекта, а также специальная разминка перед началом захода.

Список площадок

ЦАО: парк «Красная Пресня» (ул. Мантулинская, д. 5), сбор перед главной сценой парка;

САО: парк «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, 10Б);

СВАО: парк «Яуза», парк «Певческое поле» (ориентир — ул. Заповедная, д. 28);

ВАО: парк культуры и отдыха «Сокольники», место сбора — Майский просек, «Веранда танцев»;

ЮВАО: парк «Кузьминки» (ул. Кузьминский парк, д. 1, стр. 2), место сбора у главной сцены;

ЮАО: Бирюлевский дендропарк (ул. Липецкая, вл. 5А), сбор на площадке со сценой напротив ул. Дендропарковая, вл. 5А, стр. 2;

ЮЗАО: Воронцовский парк, сбор на площадке со сценой у усадьбы «Воронцово»;

ЗАО: Мазиловский пруд (м. Пионерская), ул. Кастанаевская д. 64-66;

СЗАО: Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино», ул. Свободы, 56с5;

ТиНАО: парк «Красная Пахра»; поселение Краснопахорское, сбор возле здания администрации;

Зеленоград: Лыжероллерная трасса (Каштановая аллея, д. 2, стр. 8), территория лесопарка в районе «Савелки», место сбора у городской больницы имени А.П. Кончаловского за остановкой «Поликлиника».

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице реализуется проект «Московское долголетие». Стать его участником могут женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или центрах госуслуг «Мои документы», а также заполнив специальную форму на mos.ru в разделе «Как стать участником».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий