В столице пройдет массовый заход «Московского долголетия» по скандинавской ходьбе

— Пять лет назад мы дали старт проекту “Московское долголетие”, а сегодня без него уже невозможно представить наш город. Многие участники не только изменили свою собственную жизнь, но и изменили представления о том, как выглядит современный пенсионер. Один из символов “Московского долголетия” — скандинавская ходьба, которая помогает укреплять здоровье в любом возрасте, сейчас ей занимаются более 16 тысяч горожан старшего поколения на более чем 300 площадках по всему городу. В проекте “Московское долголетие” ходьбой увлекаются даже люди в возрасте 90 лет и старше. Рады пригласить всех желающих жителей столицы старшего поколения на массовый заход, который пройдет в преддверии Всемирного дня скандинавской ходьбы во всех округах города, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.