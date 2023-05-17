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В Москве приступили к тестовой эксплуатации электробусов малого класса

В столице приступили к тестовой эксплуатации электробусов малого класса «ГАЗель e-City». Об этом в среду, 17 мая, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

В Москве приступили к тестовой эксплуатации электробусов малого класса
© Вечерняя Москва

— Эта модель подходит для маршрутов с низким пассажиропотоком и может проезжать по узким улицам, где не пройдет большой электробус или автобус. При успешном прохождении испытаний рассмотрим возможность замены подобными машинами автобусов малого класса, — рассказал он.

Такой мини-электробус вместит в себя 16 человек. Тестирование транспорта продлится до конца февраля следующего года. Он удобен тем, что содержит удобное и современное оборудование: климатическая установка, мультимедийный экран, система видеонаблюдения и кнопки открытия дверей, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, благодаря локализации производства электробусов в Москве сократились сроки сборки, а также удалось сэкономить на логистике. Всего в ближайшие два года в парки Мосгортранса придут 1,2 тысячи электробусов.

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