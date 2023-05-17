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Новый многоэтажный дом построят на западе Москвы

В Западном административном округе (ЗАО) города Москвы планируется строительство многоэтажного жилого дома с гаражом. Строительство будет вестись за счет городского бюджета. Об этом в среду, 17 мая, сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Новый многоэтажный дом построят на западе Москвы
© Вечерняя Москва

Уточняется, что участок для строительства площадью 1,4 гектара расположен на Давыдковской улице, владение 10, по соседству с природным заказником «Долина реки Сетунь» и Кутузовским проспектом. Высота дома составит не более 70 метров. Территория вокруг здания будет благоустроена.

— Строительство этого объекта включено в Адресную инвестиционную программу. Здание будет возведено с учетом всех нормативов, использованием современных материалов и строительных технических решений, — отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, в данный момент земельный участок свободен от застройки.

4 мая заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о планах строительства офисного комплекса с террасами на крыше в районе Фили-Давыдково.

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