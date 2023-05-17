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Собянин рассказал о реставрации усадьбы «Покровское-Стрешнево»

В столице активно реставрируют усадьбу «Покровское-Стрешнево». Об этом в среду, 17 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о реставрации усадьбы «Покровское-Стрешнево»
© Вечерняя Москва

— В главном доме уже выполнены фасадные работы. На очереди усиление и замена деревянных балок, покрытие медью выступающих декоративных элементов, реставрация мрамора лестницы с атлантами, — сказал он.

В ходе работ все элементы архитектурного ансамбля специалисты приведут в первозданное состояние по архивным фото и чертежам, написал Собянин в своем личном блоге.

В конце апреля мэр рассказал о завершении реабилитации парка «Покровское-Стрешнево». Одновременно с этим проектом были завершены работы по возрождению нескольких скверов, Всехсвятской рощи и других территорий.

Кроме того, работы по созданию парка «Яуза» к концу текущего года будут завершены на 80 процентов. По словам главы города, часть прогулочного экомаршрута в будущем парке пройдет вдоль берега пруда, другая — над водой. Уже совсем скоро специалисты приступят к очистке участков в поймах рек Яузы и Чермянки вдоль улицы Сельскохозяйственной.

В каких парках можно отлично провести время — в материале «Вечерней Москвы».

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