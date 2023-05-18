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Более 20 домов снесли на северо-востоке Москвы по программе реновации

На северо-востоке столицы снесен 21 дом по программе реновации, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

Более 20 домов снесли на северо-востоке Москвы по программе реновации
© РИА Новости

«Переселение в СВАО началось в июне 2018 года, уже сейчас по технологии «умного» сноса демонтирован 21 дом, еще 19 - готовят к демонтажу», - говорится в сообщении.

По словам Левкина, его цитирует пресс-служба, на месте снесенных домов уже возводится семь новостроек. Новые квартиры в них смогут получить около 1,5 тыс. человек.

«Северо-Восточный административный округ столицы является одним из лидеров по количеству районов, в которых ведется переселение жителей по программе реновации. На сегодняшний день в 13 районах округа ведется или завершено расселение 59 домов. Новые квартиры по программе реновации получили более 8,5 тыс. жителей, еще около 2 тыс. оформляют необходимые документы или переезжают в современное комфортное жилье», - отметил Левкин.

Он добавил, что для жителей округа передано под заселение уже 33 новостройки. Еще 49 домов строят и проектируют.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5 тыс. 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают почти миллион москвичей.

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