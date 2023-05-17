Синоптик Леус назвал последний жаркий день в Москве перед похолоданием

Последним жарким днем в Москве станет четверг, 18 мая. Об этом в среду, 17 мая, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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— Столбики термометров поднимутся до 25-26 градусов. А уже в пятницу столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт. Он отметится кратковременными дождями и заметно понизит температуру, — сказал Леус.

Синоптик также отметил, что в последний рабочий день в Москве на этой неделе температура воздуха ожидается лишь от 18 до 20 градусов тепла. Такая же погода в Москве сохранится и в выходные – 20 и 21 мая. В субботу без осадков, а вот в воскресенье пройдут местами кратковременные дожди.

Также Леус подчеркнул, что следующая рабочая неделя и вовсе отличится большим количеством дождей. Но по климатическому характеру она будет близка к норме. На возвращение высоких температур москвичи могут рассчитывать только в последние дни месяца.