Свыше 300 вентиляционных шахт обновят в Москве

В столице обновят свыше 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Об этом в среду, 17 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда началась программа благоустройства общественных пространств. Главной задачей было органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым «домикам» пришли современные модернизированные решетки, — сказал он.

Специалисты очистят бетонные поверхности от старой штукатурки, восстановят бетонный слой и гидроизоляцию, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, столичные службы модернизировали комплекс коллекторов «Скобелевский» на юго-западе города. Специалисты дооснастили системы охранно-пожарной сигнализации и голосовой связи, оповещения и управления эвакуацией людей, контроля температуры и уровня воды.