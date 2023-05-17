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В Москве начались работы по обследованию зеленых насаждений

В Москве стартовали сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений. Обследование пройдет на 130 городских площадках. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В Москве начались работы по обследованию зеленых насаждений
© Российская Газета

Сезонное обследование деревьев и кустарников проводится в столице ежегодно, полученные данные тщательно анализируются и вносятся в фотобанк. Это позволяет получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений. Как отметил Петр Бирюков, в этом году работы пройдут на 130 площадках постоянного наблюдения.

"Все результаты обследования фиксируются в паспортах и ведомостях площадок наблюдения и на карте-плане, - рассказал Петр Бирюков, его слова приводит Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы. - Каждому растительному объекту присваивается порядковый номер, чтобы его можно было быстро найти и идентифицировать".

Во время обследования специалисты измерят параметры деревьев и кустарников - высоту, диаметр ствола и проекцию кроны, оценят их жизнеспособность, декоративные качества. А также проверят на наличие болезней, вредителей и механических повреждений.

Кстати, при выборе для посадки в городе пород деревьев предпочтение отдается тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.

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