Газон появился на месте самостроя на северо-востоке Москвы

— Павильон располагался в жилом секторе и занимал территорию общего пользования, что затрудняло свободное движение горожан. Специалисты Госинспекции по недвижимости установили, что разрешение на возведение этого объекта на данном земельном участке не выдавалось, проектная документация отсутствовала, — заявил он.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости, площадь самостроя достигала 17,2 квадратного метра. Суд обязал собственника в течение месяца снести незаконную постройку, однако он этого так и не сделал. Из-за этого самострой пришлось ликвидировать самим сотрудникам ведомства. Сейчас на месте торгового павильона снова восстановлен газон.