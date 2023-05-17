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Газон появился на месте самостроя на северо-востоке Москвы

Специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили незаконно построенный торговый павильон на улице Амундсена, дом 14А. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Газон появился на месте самостроя на северо-востоке Москвы
© Вечерняя Москва

— Павильон располагался в жилом секторе и занимал территорию общего пользования, что затрудняло свободное движение горожан. Специалисты Госинспекции по недвижимости установили, что разрешение на возведение этого объекта на данном земельном участке не выдавалось, проектная документация отсутствовала, — заявил он.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости, площадь самостроя достигала 17,2 квадратного метра. Суд обязал собственника в течение месяца снести незаконную постройку, однако он этого так и не сделал. Из-за этого самострой пришлось ликвидировать самим сотрудникам ведомства. Сейчас на месте торгового павильона снова восстановлен газон.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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