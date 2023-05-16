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В парке "Зарядье" откроется памятная аллея в честь городских волонтеров

В парке "Зарядье" жители столицы заложат памятную аллею, отражающую вклад волонтеров в развитие добровольческого движения. Мероприятие продет 17 мая. Об этом сообщила пресс-служба комитета общественных связей и Молодежной политики Москвы.

В парке "Зарядье" откроется памятная аллея в честь городских волонтеров
© портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На территории парка волонтеры высадят более 100 саженцев краснокнижного растения – княженики обыкновенной. Местоположение "Аллеи добра" было выбрано в связи с условиями, в которых растут ягоды, подчеркнули в комитете. Также рядом с садом появится табличка, которая расскажет всем посетителям об этом событии.

Уточняется, что в мероприятии примут участие председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова и директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Участниками акции станут москвичи, которые получили нагрудный знак отличия "Волонтер Москвы" в прошлом году.

Создание "Аллеи добра" даст старт ежегодному проекту "Время добра" ресурсного центра "Мосволонтер". В 2022 году волонтеры открыли такую же аллею с магнолиями в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", отметили в пресс-службе.

Ранее в столице была организована акция "Улицы героев", на которой волонтеры и активисты раздавали горожанам письма с историями героев. Отмечалось, что в письмах-треугольниках содержались материалы о героях Великой Отечественной войны, их подвигах и истории улиц, названных в их честь.

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