Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Кандидатам на должность системного администратора Linux/DevOps в Москве предложили зарплату в размере 300 тысяч рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

© Мослента

Соискателю необходимо иметь трехлетний опыт работы в этой сфере с упором на администрирование операционных систем Linux, серверов определенных приложений и брокеров сообщений.

В топ столичных высокооплачиваемых вакансий мая также вошла должность руководителя группы прикладной разработки. Если кандидат имеет опыт работы от пяти лет и соответствует прочим требованиям, ему готовы предложить оклад 260 тысяч рублей в месяц.