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Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Кандидатам на должность системного администратора Linux/DevOps в Москве предложили зарплату в размере 300 тысяч рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
© Мослента

Соискателю необходимо иметь трехлетний опыт работы в этой сфере с упором на администрирование операционных систем Linux, серверов определенных приложений и брокеров сообщений.

В топ столичных высокооплачиваемых вакансий мая также вошла должность руководителя группы прикладной разработки. Если кандидат имеет опыт работы от пяти лет и соответствует прочим требованиям, ему готовы предложить оклад 260 тысяч рублей в месяц.

250 тысяч рублей ежемесячно могут зарабатывать HR-бизнес-партнер и программист «1С», а на доход от 200 тысяч рублей в месяц может рассчитывать ведущий врач-травматолог-ортопед, работая в столичной сети клиник.

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