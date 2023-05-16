ЦОДД рекомендовал пользоваться городским транспортом из-за вечерних пробок

Водителям в столице рекомендуется в вечерний час пик 16 мая пользоваться общественным транспортом из-за пробок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«ЦОДД: в центре восемь баллов - рекомендуем воспользоваться городским транспортом», - говорится в сообщении.

Как уточняется, основные затруднения в движении отмечаются в центральной части города, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, и МКАД.