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Памятник строителям метро появится на площади в столичном парке "Сокольники"

Памятник строителям метро установят на территории площади в столичном парке "Сокольники". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора АО "Мосметрострой" Сергея Жукова.

Памятник строителям метро появится на площади в столичном парке "Сокольники"
© портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Разработка концепции памятника метростроителям началась в ноябре прошлого года. На сегодня она утверждена и уже готов его макет. Через год мы планируем установить композицию на площади в парке "Сокольники", – рассказал Жуков.

Гендиректор организации добавил, что памятник будет создан из бронзы. Автором монумента является известный скульптор Вильдар Юсупов. Памятник будет воплощать фрагмент тоннеля в натуральную величину диаметром 6 метров, установленный на постаменте высотой 2 метра.

В центре композиции с одной стороны будут находиться фигуры метростроителей, а с другой – карта Москвы с первой построенной линией.

Ранее сообщалось, что около 60 памятников, посвященных истории и героям Великой Отечественной войны, хотят отремонтировать в Москве в этом году. Руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что в общей сложности в столице насчитывается свыше 900 монументов, из них более 400 посвящены событиям ВОВ.

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