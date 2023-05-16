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Выставка о 110 годах российской анимации открылась в Москве

Выставка «Жить дружно!», посвященная 110-летию российской анимации, открылась в павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве. На стендах и витринах представлено 250 уникальных экспонатов, на экранах можно посмотреть более сотни отечественных мультфильмов разных лет.

Выставка о 110 годах российской анимации открылась в Москве
© Мослента

Посетителям доступны материалы госархивов, эскизы знаменитых аниматоров, артефакты и декорации популярных мультфильмов. Экспозиция построена по принципу хронологии, каждый из залов выполнен в особом стиле.

«Мы постарались так разместить экспонаты, чтобы познакомить со всеми этапами создания мультфильма, начиная от эскизов и раскадровок. Анимация, как и игровое кино, — это коллективное творчество, поэтому важен вклад каждого участника этого процесса», — рассказала «Мосленте» старший научный сотрудник Музея кино, сокуратор выставки Ольга Шин.

Среди экспонатов «Жить дружно!» — работы лауреата премии «Оскар» за фильм «Старик и море» Александра Петрова, эскиз к мультфильму 1924 года «Межпланетная революция», игровые куклы из мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене и «38 попугаев», а также «Фонтан дружбы мультфильмов», посвященной знаменитым героям отечественной анимации.

Проект организован киностудией «Союзмультфильм», Фондом поддержки анимации и бюро Planet9 при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, РЖД, ВДНХ и онлайн-кинотеатра Okko. В создании экспозиции приняли участие крупнейшие российские анимационные студии.

Выставка «Жить дружно!» продлится в павильоне «Космос» до 1 октября.

Ранее организаторы раскрыли другие детали экспозиции. Так, стало известно, что в посвященном современному периоду анимации зале можно посмотреть популярные мультфильмы последних лет — «Смешарики», «Фиксики», «Алеша Попович и Тугарин змей», «Лунтик».

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